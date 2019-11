Calcio, Promozione. Camporosso, altra sconfitta con tre reti al passivo. Luci è realista: "Ha vinto la squadra che ha giocato meglio, ma quel rigore..."

Cade il Camporosso sul campo del Varazze per 3-0, una sconfitta che relega i rossoblu al penultimo posto solitario della classifica di Promozione.

Un momento non facile per i rossoblu che hanno le qualità per tirarsi via da questa situazione. Nel post partita analizza questo stop mister Carmelo Luci:

"Ha vinto la squadra che ha giocato meglio - dichiara il tecnico dei rossoblu - ma siamo stati bene in partita, subendo un rigore clamoroso e inesistente a 30 secondi dalla fine del primo tempo..."

"Si riparte con la stessa determinazione di sempre. Il nostro campionato terminerà ad aprile, ora non facciamo calcoli e torniamo a lavorare con tranquillità".