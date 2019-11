Calcio, Promozione. Dianese&Golfo, Denis Mehmetaj non si ferma più e stende la Sestrese: "Vittoria che vale tanto. Il Savona? Penso a dare il 100% in ogni partita"

La Dianese&Golfo si coccola il giovane attaccante Denis Mehmetaj, classe 2001, arrivato in prestito dal Savona.

La punta ha risolto la sfida contro la Sestrese grazie ad una sua perla, la quarta in poche settimane, che conferma la crescita personale e della compagine giallorossoblu come confermato al fischio finale al nostro quotidiano online dal giocatore:

"Questa vittoria vale tanto non solo per me ma anche per il groppo. Siamo un gruppo giovane con potenzialità. Il gol lo dedico alla mia ragazza che mi viene sempre a vedere e mi sostiene".

E sul Savona?: "Io penso solo a dare il 100% a ogni partita, poi a fine anno tireremo le somme".