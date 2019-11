Calcio, Promozione. Taggia, la favola continua. Siciliano elogia il suo gruppo: "Bravi a non sottovalutare la Loanesi. Daddi? Ad oggi non manca nulla alla mia rosa"

Il Taggia prosegue nel suo grande momento e colleziona non sola una netta e brillante vittoria per 4-1 contro il fanalino di coda Loanesi, ma l'allungo in classifica sulla Sestrese ora terza con il Varazze secondo.

Nel posta partita mister Simone Siciliano elogia il suo gruppo: "Non era per niente una partita semplice, siamo stati bravi a non sottovalutare la Loanesi. Sicuramente Fiuzzi e Monghinelli sono la colonna importante di questa squadra, ma Cavicchia ha saputo farsi valere: è un ragazzo che apprende in fretta e ha voglia di lavorare".

Il tecnico dribbla le voci di un interessamento per bomber Daddi: "Daddi? Io guardo la mia squadra e ad oggi non manca nulla".