Calcio, Promozione. Taggia-Loanesi LIVE: testacoda pericoloso per i giallorossi

PROMOZIONE - 10^GIORNATA -

TAGGIA-LOANESI 3-1

Reti: 9'Celotto (T) 12'Antonelli (L, rig) 16'Ravoncoli (T) 55'Celotto (T)

Taggia (3-4-1-2): Pronesti; Travella, Ravoncoli, Cavicchia; V. Gallo, Tarantola, Cadenazzi, El Kamli; Miceli; Celotto, Cuneo. A disposizione (Munafo, Codeglia, Russo, Conrieri, Gerbasi, Ferrigno, Cutellè, Gambacorta, Sina). Allenatore: Siciliano

Loanesi (4-4-2): Bozzo; Furnari, Szerdi, Pisano, Caligaris; Caretti, Giordana, Antonelli, Armango; Mela, Insolito. A disposizione (Staltari, Rossello, Patitucci, Mandraccia, Sfinjari, Fumagalli, Piazzai). Allenatore: Rivituso

Arbitro: Isnardi di Albenga (Mel e Mamberto di Albenga)

55' Celotto regala il tris al Taggia

16' Da azione di calcio d'angolo Ravoncoli svetta e anticipa tutti, riportando avanti il Taggia

12' Risposta immediata della Loanesi che trova un rigore: realizza Antonelli

9' Taggia subito in vantaggio con Celotto

Al 'Marzocchini' grande occasione per il Taggia di mister Siciliano che ospita il fanalino di coda Loanesi. Partita da non prendere sottogamba quella per i giallorossi che hanno l'occasione di sfruttare un turno a loro favorevole.