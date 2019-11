Calcio, Seconda Categoria. Oneglia, vetta confermata. Ma troppa sofferenza senza Alberti, Gianni Bella: "Il nostro capitano è fondamentale per noi, ma bravi tutti"

Torna alla vittoria l'Oneglia Calcio che supera con un tris il San Filippo Neri, grazie alle reti di Turi Bella e super Pippia, autore di una doppietta.

Le vetta della classifica è confermata, anche se senza Alberti la difesa ha subìto un po' troppo e nel post partita analizza anche questa situazione mister Gianni Bella:

"Il capitano è l'uomo che ci detta i tempi del nostro gioco ed è fondamentale per noi - sottolinea il mister - però devo dire bravi a tutti per la determinazione messa in campo. Anche in 9 abbiamo saputo soffrire contro un'ottima squadra. Sarà una battaglia tutte le domeniche".