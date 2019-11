Calcio, Serie D, 12a giornata. Sanremese, grande sfida contro il Chieri con l'obiettivo di restare in testa (ore 15)

La Sanremese vuole chiudere una settimana perfetta e continuare il ottimo cammino dell'ultimo periodo tra campionato e Coppa Italia.

I biancoazzurri sono di scena oggi pomeriggio (calcio d'inizio ore 15.00) sul campo del Chieri, compagine quotato di un Girone A molto livellato ma in ritardo di tre punti rispetto alle squadre di testa dove fanno parte anche i matuziani. I piemontesi, allenati dal navigato ed esperto Morgia, saranno diversi da quelli superati in coppa un mese fa come lo stesso allenatore dichiara al nostro quotidiano online: "Sarà una partita diversa, siamo consapevoli di affrontare un avversario di valore. Il mio Chieri non è partito con l'intento di vincere il campionato, ma con un progetto serio. Se poi riusciremo ad inserirci per il vertice tanto meglio".

Il tecnico Ascoli avrà a disposizione l'intera rosa ad eccezione del giovane terzino Pici, ancora convocato nella Nazionale Under 19 dell'Albania. Questo il probabile anti-Chieri che il mister metterà in campo nel suo consueto 4-3-1-2: Caruso in porta; Gerace, Bregliano, Gagliardini, Maggi in difesa; Demontis, Taddei, Likaxhiu a centrocampo; Spinosa a sostegno di Colombi e Scalzi in attacco.