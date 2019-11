Nel Campionato Italiano Pallamano Serie B (2a Giornata), vittoria in trasferta della Usd Schiavetti Pallamano Imperia

Città giardino Torino – Usd Schiavetti Pallamano Imperia: 27 – 32

Grande vittoria sabato sera al PalaTucci di Torino per il Team Schiavetti Pallamano Imperia, dove la squadra di mister Andrea Sambusida si è presentata senza Matteo Cerisara, Edoardo Polisciano e Pietro Tambone. Nonostante le assenze la squadra ha disputato un'ottima partita espugnando un campo molto ostico. La partita è rimasta in equilibrio fino a dieci minuti della fine del primo tempo, quando la squadra imperiese ha allungato fino a portare il vantaggio a tre lunghezze al termine della prima frazione. "Quello che ha infastidito i nostri giocatori fino a polemizzare ahimè contro l'arbitro - ci riferisce il vice allenatore Tonino Luppino - era la condotta della squadra avversaria, la quale attuava una difesa molto aggressiva, a volte oltre i limiti del regolamento tollerata troppo dal direttore di gara. Questo portava a non trovare la giusta continuità nel nostro gioco. Nell’intervallo è il nostro coach Andrea Sambusida a calmare gli animi chiedendo di concentrarsi sulla partita e se c’era qualcuno che avrebbe parlato o chiesto delucidazioni all’arbitro sarebbe stato lui". La seconda frazione si manteneva sulla falsa riga della prima con gli imperiesi impegnati a resistere agli attacchi degli avversari mantenendo comunque sempre due o tre gol di vantaggio. A quindici minuti dalla fine ecco che i "camillini" riescono ad assestare le marcature necessarie per porre le basi del successo finale con il punteggio di 32/27. " Non è stata una gara esente da errori - conclude lo stesso vice - ma siamo contenti di come abbiamo affrontato queste prime due partite, sappiamo che abbiamo ancora del margine di miglioramento e questo ci fa ben sperare nel proseguo del campionato ". Ora sabato prossimo il team del capoluogo incontrerà al PalaSancamillo il Vigevano che sempre sabato sera ha sconfitto fuori casa il Palazzolo di una rete. "Con questo risultato a sorpresa - commenta il presidente Giovanni Martini - pone il prossimo incontro contro il Vigevano sotto un'altra ottica. Ovvero nella pallamano mai dare nulla di scontato, in particolar modo contro avversari meno quotati perchè non molleranno sino alla fine della partita".



Formazione : portieri Raul Madara e Massimo Moisello. Matteo Bottino 1 goal, Alessandro Cucè 13, Riccardo Luppino 6, Mohamed Lahbeyb, Gabriele Decanis 2, Andrea Lurgio 4, Daniele Martino 4, capitano Alessandro Riano, Lucio Sasso 1, Francesco Saulino 1, Tucci Matteo.

Allenatore Andrea Sambusida, vice Tonino Luppino.