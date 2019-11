Volley, Serie C femminile. NLP Sanremo, vittoria al quinto set sul Cogoleto

Michela Valenzise, coach della NLP Sanremo che milita nel campionato di Serie C femminile

SERIE C FEMMINILE

NLP SANREMO-COGOLETO 3-2 (28-26; 26-24; 20-25; 18-25; 15-13)

NLP Sanremo: Calderone, Caprile, Cocco, Corradini, Cugge, De Vincentiis, Delle Monache (capitano), Marelli, Scialanca, Valenzise, Volpi, Zagari. Coach: M. Valenzise

Cogoleto: Bruzzone (capitano), Dagnino, Marovelli, Patrone, Perata, Serranò, Stoppielli, Tersitti, Urbani, Vignali. Coach: Pecorari

La NLP Sanremo si regala una preziosa vittoria in chiave salvezza nel campionato di Serie C femminile, anche se il successo per 3 set a 2 contro il Cogoleto.

Le sanremesi hanno il rammarico di non aver chiuso un match equilibrato e condotto nei primi due set vinti per 28-26 e 26-24. Le energie si sono fatte sentire nel terzo set perso 20-25, così come nel quarto set ceduto alle genovesi con il punteggio di 18-25.

Al tie-break c'è grande equilibrio spezzato dal definitivo e meritato 15-13 per le ragazze di coach Michela Valenzise.