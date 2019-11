Bowling. A Diano Marina il Trofeo Maresport: in serata il 4° atto del Circuito d'Autunno

Nuovo appuntamento questa sera, lunedì 18 novembre, sulle piste del Bowling di Diano, con il Circuito d’Autunno, ciclo di tornei in programma nei primi tre mesi della stagione 2019/2020.

In programma la quarta tappa che mette in palio il “Trofeo Maresport Diano Marina”, competizione amatoriale aperta a uomini e donne di età superiore ai 16 anni (handicap in base allo storico personale e speciale bonus per gli esordienti).

Tre differenti giocatori sono saliti sul podio nelle tre precedenti gare, a conferma dell’estremo equilibrio che regna tra i protagonisti di queste sfide: Emis Bianchi ha trionfato nel Memorial Generale, Giuseppe “Pippo” Ippolito ha conquistato il “Trofeo Alfa Cosmetics”, mentre Luca Ardissone si è imposto nel “Tagli & Dettagli”.

Il ritrovo è previsto a partire dalle ore 20.45 (iscrizioni sul posto), il via alle 21.15, al termine dei tiri di riscaldamento. Quota di partecipazione: 10 euro (3 partite).

Sono annunciati oltre 25 partecipanti, in arrivo da località tra Sanremo e Loano, entroterra incluso.

La speciale classifica a punti dopo le prime tre serate vede in vetta Luca Ardissone con 22 punti, seguito da Giuseppe Ippolito con 20, Marco Bosio (19), Fabio Curto (18) e il trio composto da Laura Acierno, Pietro Garibbo e Domenico Mazzilli a quota 17. Sono dunque ancora aperti i giochi per presentarsi il pole position all’ultimo atto.

Il Circuito d’Autunno si concluderà nel mese di dicembre con la Caffè il Chicco Cup di lunedì 2 e la finale, nell’ambito della quale sarà assegnato anche il “Memorial Mario Damonte”, di lunedì 16.

Per info visitate il sito www.bowlingdiano.it o la pagina Facebook Bowling Diano.