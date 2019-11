Pallacanestro: doppia vittoria per le formazioni Under 14 dell'Olimpia Basket nel fine settimana

Nel campionato Under 14 regionale la squadra dell’Olimpia Sistel vince contro l’Albenga e mostra notevoli miglioramenti sia sul piano del gioco che nell’impegno agonistico rispondendo ai molti tentativi degli avversari di rientrare in partita. La squadra frutto della collaborazione fra Olimpia Taggia e Bki ha finalmente dimostrato di poter competere nel campionato dopo un inizio difficile.

Nella stessa giornata bella vittoria della Olimpia Under 14 elite contro il Landini Lerici in una partita molto sentita con folto pubblico che ha riempito le tribune del Ruffini di Taggia. Completano la giornata la squadra under 16 sconfitta dai forti pari età del Vado e l’Under 15 Gold contro il Canaletto. Tutte le compagini nate dalla positiva collaborazione con il Bki Imperia.

L’anno sportivo dell’Olimpia Taggia prosegue ottimamente in tutte le categorie con l’avvio dei campionati minibasket con due squadre Aquilotti (Junior e Senior), con la squadra esordienti e con il numerosissimo gruppo scoiattoli.