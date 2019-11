Calcio, Prima Categoria. Don Valle Intemelia piega il Letimbro con un poker. Fiore: "Buona prestazione, vittoria che serve a livello morale"

Un incredibile Don Bosco Vallecrosia Intemelia piega il Letimbro. Ieri pomeriggio i biancorossi hanno vinto la loro prima partita del campionato di Prima Categoria.

L'incontro, valido per la sesta giornata del girone A, andato in scena al campo Zaccari a Camporosso si è infatti concluso 4-0 a favore dei padroni di casa grazie alle reti di Saba, Verardo e alla doppietta di Crudo.

"E' stata una buona prestazione - commenta mister Manuele Fiore al termine della partita - sicuramente è una vittoria che ci serviva a livello morale. Abbiamo sfruttato occasioni, abbiamo avuto fortuna di sbloccare subito la partita. Faccio i complimenti ai ragazzi che hanno messo tutto, anche se c'è qualcosa da migliorare sono soddisfatto della prestazione. La squadra può dare molto di più".

"Dedichiamo la vittoria al nostro team manager Mario Scerra per il suo compleanno - dichiara il presidente Vincenzo Todaro - ero convinto che questa vittoria sarebbe arrivata, perché la squadra è giovane e una volta amalgamata ha dato i suoi frutti. Questi giovani hanno dimostrato che possono stare in questa categoria e anche in categorie superiori. L'obiettivo è proprio questo, creare una squadra unita che si diverta e punti in alto".

"Sono contento per la squadra - afferma il team manager Mario Scerra - ora c'è necessità di vincere, visto che può essere demoralizzante per i ragazzi non vincere mai nonostante il duro lavoro, che stanno facendo bene, e oggi in campo si è visto".