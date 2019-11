Calcio, Promozione. Il Taggia e Luca Celotto non vogliono fermarsi: "Buon momento a livello personale e di squadra"

Il Taggia continua a vivere la sua favola restando in testa alla classifica del campionato di Promozione. Un cammino quasi perfetto per la squadra di mister Siciliano che in 10 partite ha collezionato 9 vittorie.

Contro la Loanesi la squadra giallorossa è stata brava a non sottovalutare l'ultima della della classe e ne è scaturito un 4-1, dove grande protagonista con una doppietta è stato il sempre più continuo Luca Celotto: "In questo momento siamo lì in testa - sottolinea l'attaccante giallorosso - e crederci non ci costa nulla. Ma dobbiamo continuare così, partita dopo partita, poi i conti li faremo alla fine: dedico le due reti alla mia famiglia".

Celotto ci svela cosa trasmette in lui calcisticamente un allenatore come Siciliano: "Mister Siciliano è un bravo allenatore e sono contento di essere con lui quest'anno: è un buon momento per me e per la squadra".