Calcio, Promozione. Ventimiglia, è un Michael Ventre stellare: "Cambiato atteggiamento e approccio. Sparma? Giovane che ci mette voglia e impegno"

Il Ventimiglia si trasforma e in una settimana diventa principe azzurro con una prestazione straordinaria sul campo del Serra Riccò, compagine genovese sempre difficile da affrontare sul suo campo.

Ventre top player e leader. Tra i protagonisti del match, in casa granata, spicca ancora una volta la prestazione importante di Michael Ventre che al nostro quotidiano online analizza la metamorfosi in positivo della sua squadra: "Abbiamo cambiato atteggiamento e approccio alla partita - analizza il numero 10 granata - perché come ho sempre detto questa è una squadra che può togliersi grandi soddisfazioni".

Ventre fa i complimenti a Matteo Sparma, il classe 2003 che ha trovato la sua prima rete in carriera con la Prima Squadra: "Sono contento per Sparma, perché è un ragazzo giovane che ci mette tanta voglia e tanto impegno. Penso che possa anche lui dare un piccolo contributo al Ventimiglia".