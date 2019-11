Pallamano femminile. Team Schiavetti Imperia, vittoria in larga misura per la Senior

Incontro senza storia per le imperiesi del Team Schiavetti Pallamano Imperia impegnate sul proprio terreno sabato sera contro l'HBC Du Luc En Provence sconfitto nettamente con il punteggio di 32/14.

Con il risultato mai in discussione il coach Luca Martini ha potuto dare spazio a tutta la rosa disponibile. "Per come si è messa la partita ho potuto fare molti cambi e provare diverse soluzioni sia in attacco che in difesa - commenta lo stesso tecnico - ora il campionato si ferma per quindici giorni, ma noi non ci fermiamo continueremo a lavorare perchè la nostra ambizione è di migliorarci sempre in vista di impegni più difficili ".

Con questo risultato il primo posto in classifica è assicurato nonostante i possibili recuperi degli avversari durante la sosta. Alla ripresa delle ostilità le rossoblù saranno impegnate in trasferta a Vence.

Formazione: Giulia Bestagno, Ariana Bocica e Giorgia Convalle portieri, Dana Carcheri, Alessia Moisello 8 reti, Laura Moisello 7, Alice Olivieri, Marianna Polimeno, Marta Siviglia 1, Ksenija Susa 1, Beatrice Tortonesi 9, Maria Traverso 6. Allenatore Luca Martini, Vice Miller Duò, Dirigente Dalila Regesta.