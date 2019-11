Tennis. Coppa Davis 2019: Fognini cede al canadese Pospisil in due set

COPPA DAVIS 2019

Inizia in salita l'avventura dell'Italia e di Fabio Fognini a Madrid, nella fase finale della Coppa Davis 2019.

Il tennista armese cede le armi contro il canadese Pospisil in due set, dopo un match equilibrato ma che l'avversario del numero due azzurro al mondo conduce in porto per 6-7 5-7. Nel primo set Fognini recupera lo svantaggio di 1-4 fino a portare il parziale al tie break e perderlo in maniera sfortunata per 5-7. Nel secondo set è decisivo il break del gioco numero 11 che basta a Pospisil per regalare il match al Canada.

Il Canada così incamera i primi punti nella classifica del girone.