Tennis. Scatta la fase finale della Coppa Davis: Fabio Fognini guida gli azzurri a Madrid

Scatta nel pomeriggio di oggi (ore 16) la fase finale rinnovata della Coppa Davis 2019.

L'Italia è stata inserita nel Girone F della competizione con Canada e Stati Uniti e il primo match che dovrà affrontare sarà contro Raonic e compagni.

A guidare la spedizione azzurra in terra spagnola c'è Fabio Fognini pronto a togliersi una soddisfazione importante per chiudere al meglio questa sua annata. La racchetta armese scenderà in campo nel match di singolare.

Il match di Fognini sarà contro Denis Shapovalov, nel match che inaugura la sfida tra Italia e Canada.