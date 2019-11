Calcio. Amarcord Sanremese-Prato: domenica il big-match che riporta a quella sfida che valse la Serie C1 40 anni fa

La Sanremese 1978/1979 che venne promossa in Serie C1

Era il giugno 1979 quando un 3-0 consacrò la stagione fenomenale di quella Sanremese targata Gianni Borra (il Presidentissimo nominato dalle parti del 'Comunale') e regalò alla compagine biancoazzurra la meritata promozione in Serie C1.

Avversario di quel giorno fu proprio quel Prato, prossimo avversario nel campionato di Serie D 2019/2020 dei matuziani e appaiato insieme alla squadra di Nicola Ascoli a quota 22 punti in testa alla classifica con la Caronnese.

Amarcord biancoazzurro. Sono passati 40 anni da quella splendida impresa, quando Vella e compagni si regalarono una stagione immensa con partite indimenticabili e un 'Comunale' gremito in ogni ordine di posto. Vella, che poi vestirà tra Serie A e Serie B maglie importanti come quelle di Lazio, Atalanta, Sampdoria e Catania fu uno degli artefici di quella promozione culminata con il tris al Prato dove da mezzala andò in doppia cifra. Ma tra i protagonisti ci fu anche Cichero, poi allenatore di spicco della stessa Sanremese.

Ecco domenica questa squadra meriterebbe uno stadio 'Comunale' gremito, prorpio come quel giugno 1979.