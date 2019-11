ECCELLENZA - 10^GIORNATA -

IMPERIA-BUSALLA 1-4

L'Imperia cade in casa contro il Busalla, ma non compromette il suo primato in classifica visto che i neroazzurri di Lupo restano davanti a tutti nel campionato di Eccellenza.

Riviviamo tutto quello che è accaduto tra neroazzurri e genovesi nella galleria di scatti realizzata dal nostro Christian Flammia.