Calcio. Imperia, ottimo bilancio nel fine settimana per le giovani compagini neroazzurre

Un bel fine settimana quello trascorso per i giovani atleti dell'ASD Imperia tra gol emozioni e crescita sportiva.



Ecco tutti i risultati conseguiti dalle rispettive formazioni.



Juniores Eccellenza

Campomorone-Imperia 1-3

Formazione: 1 Cacciò 2 Mutti 3 Macaluso 4 Negro 5 Di Cianni 6 De Matteis 7 Pallini 8 Carnabuci 9 De Luca 10 Poletti 11 Lo Sicco 12 Zeka 13 Pellegrino 14 Zanchi 15 Nastasi 16 Manitto 17 Lanteri

Marcatori: Poletti, Pellegrino, Macaluso



Juniores 2° livello

Imperia-Celle Ligure 2-1

Formazione: 1 Comiotto 2 Marassi 3 Aicardi 4 Di Leo 5 Giorgini 6 Pastorino 7 Dallocchio 8 Somà 9 Mela 10 Cosentino 11 Barbusso 12 Lamnica 13 Suarez 14 La Porta 15 Sasso

Marcatori: La Porta, La Porta



Allievi Under 15

Imperia-Dianese&Golfo 2-2

Formazione: 1 Cucuzza 2 Giorgini 3 Di Leo 4 Tallone 5 Mela 6 Balbusso A. 7



Allievi Under 16

Ospedaletti-Imperia 2-8

Formazione: 1 Coccalotto 2 Llesmi 3 Taliercio 4 Morchio 5 Gandolfi 6 Parrelli 7 Comiotto 8 Giudice 9 Ascheri 10 Fatnassi 11 Ardissone 12 Baudo 13 Guerra 14 Papone 15 Puppo 16 Zanbruno 17 Foraci 18 Zandonella

Marcatori: 3 Comiotto, 2 Ardissone, 1 Giudice, 1 Fatnassi, 1 Ascheri



Giovanissimi Under 15

Ospedaletti-Imperia 1-9

Formazione: 1 Malaj 2 Guastamacchia 3 Papone 4 Matani 5 Ricca 6 Cucinotta 7 Zambruno 8 Nastasi 9 Dedja 10 Giudice 11 Borri 12 Fresia 13 Bianchino 14 Ascheri 15 Capriotti 16 Tauro 17 Ardissone 18 Casella

Marcatori: 4 Dedja, 2 Zambruno, 1 Borri, 1 Casella, 1 Ardissone



Giovanissimi Under 14

Imperia-Olimpic Genova 2-4

Formazione: 1 Bona 2 Bottino 3 Coscia 4 Di Leo 5 Di Pietro 6 Morini 7 Multari 8 Nichele 9 Robotti 10 Rosa 11 Sabir 12 Sasso 13 Torrielli 14 Trucchi

Marcatori: Multari, Rosa



Giovanissimi Under 14 squadra B

Speranza-Imperia 3-0

Formazione: 1 Massabò 2 Gandolfi 3 Dellamonica 4 Mandri 5 Rovere 6 Caprera 8 Bruno 9 Iapichino 10 Robotti 11 Badino 13 D'Aniello 14 Fanzone 15 Tahiri



Esordienti 2007

Imperia-Taggia 0-3 (0-2, 1-2, 1-2)

Formazione: 1 Baglio 2 De Pierro 3 Belollari 4 Sorrentino 5 Alberti 6 Lavagetto 7 Macrì 8 Gijza 9 El Khattat 10 Ansaldi 11 Caprera 13 Schembri 14 Ardoino 28 Alessi

Marcatori: 2° tempo Ansaldi, 3° tempo Ansaldi



Esordienti 2008

Imperia squadra B-Don Bosco Valle Intemelia 2-1 (3-1, 3-1, 1-2)

Marcatori: 3 Bottino, 2 Cane, Celella, Tilaro



Pulcini 2009

Taggia-Imperia 4-12

Formazione: 1 Scajola 2 Alberti A. 3 Alberti L. 4 Bersani 5 Bottino 6 Calzia 7 Deferro 8 Nasi 9 Briatore 10 Tilaro 11 Gubma 12 Massabò

Marcatori: 4 Bottino, 4 Tilaro, 2 Calzia, Alberti L.



Pulcini 2010

PSV Don Bosco-Imperia 0-3 (0-6, 1-3, 0-10)

Formazione: 1 Di Pietro 2 De Col 3 Montafia 4 De Pierro 5 Zanchi 6 Rrokaj 7 Sciorato 8 El Khattat 9 Alberti 10 Turan 11 Nastasi