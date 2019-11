Calcio, Serie D. Sanremese, riprendono gli allenamenti in vista del big-match contro il Prato

La Sanremese ha ripreso la preparazione in vista della gara di domenica prossima con il Prato.

La squadra si è ritrovata al Comunale e poi ha svolto la seduta a Santo Stefano al Mare. L'allenamento, dopo una fase di riscaldamento e un torello a metà campo, è stato completamente dedicato alla parte atletica. Unico assente il difensore Klajdi Pici che rientrerà soltanto giovedì dopo gli impegni con la Nazionale Albanese Under 19.

In vista dello scontro al vertice con i toscani, la società biancoazzurra ha in cantiere diverse iniziative per invogliare la gente a venire allo stadio.

Domenica le due squadre saranno accompagnate all’ingresso in campo da alcuni ragazzi del settore giovanile. Le squadre, i tecnici e i dirigenti del vivaio matuziano saranno presenti al gran completo in Gradinata. Per far sentire il calore della città ai ragazzi di mister Ascoli, la Sanremese apre le porte dello stadio Comunale anche a tutte le società sportive, non solo calcistiche, di Sanremo: tutti i tesserati fino ai 14 anni entreranno gratis, gli altri ed eventuali accompagnatori potranno acquistare il biglietto di Gradinata a soli 5 euro, come da prevendita presso gli esercizi convenzionati.

I dirigenti delle società che intendono aderire dovranno recarsi sabato mattina, dalle 10 alle 12, presso la segreteria dello stadio Comunale con un apposito elenco dei nominativi e la relativa quota per ritirare i tagliandi.

"Si invitano tutti i tifosi che hanno a cuore le sorti della Sanremese a venire allo stadio con una sciarpa, una maglia o una bandiera per colorare di biancoazzurro il Comunale e per rinverdire i fasti di un tempo" dichiarano dal sodalizio maruziano.