Calciomercato Promozione. Dianese&Golfo a caccia di un attaccante per rinforzare il reparto avanzato di Colavito

Le liste di trasferimento di dicembre stanno per arrivare, due settimane intense dove le squadre dilettantistiche della zona cercheranno i giusti innesti per migliorare la propria rosa.

Tra queste c'è la Dianese&Golfo che secondo le ultime indiscrezioni potrebbe andare a prendere un attaccante in più da mettere a disposizione di mister Colavito. La ciliegina sulla torta nel mercato di dicembre potrebbe raffigurare una carta in più per il tecnico dei giallorossoblu.

L'identikit giusto? Un giocatore di categoria che regali esperienza.