Pallamano femminile. Team Schiavetti Imperia, sconfitta per la formazione under 15 femminile

Brutta sconfitta casalinga del Team Schiavetti Pallamano Imperia under 15 femminile sabato sera al Palasancamillo sono le ragazze di Mentone a fare bottino pieno.

Le transalpine si impongono con un punteggio netto, 31-11, consolidando ancora di più la sua prima posizione in classifica.

"Abbiamo giocato bene soltanto il primo tempo - commenta il tecnico Miller Duò - dove eravamo solo sotto di tre reti. Sapevo che le avversarie di oggi erano veramente toste e così è stato. Nella seconda frazione hanno praticamente sovrastato ogni nostra difesa e chiuso molto bene sui nostri attacchi, dimostrando di meritare il primo posto".

Ora lavori in corso per la società di Via Felice Musso perchè sabato prossimo andrà in scena sempre al Palasancamillo l'atteso derby cittadino di categoria con la Riviera Handball.

Formazione: Martina Duò, Alexa Gomez 1 rete, Jilian Gomez 1, Maritza Guam Gomez portiere, Paola Moscati 1, Sabrina Polimeno 3, Matilde Siviglia 5, Giorgia Trucchi. Allenatore Miller Duò. Dirigente Luca Martini.