Calcio, Coppa Italia Serie D. Sanremese, nei quarti di finale è sfida al Seravezza per continuare a sognare la finale

La Sanremese di questo periodo non si pone limiti e può sognare un traguardo importante in questa stagione.

I matuziani, primi in classifica nel proprio girone di Serie D, non tralasciano le emozioni della Coppa Italia dove il cammino è proseguito fino ai quarti di finale della competizione, dove in biancoazzurri incontreranno i toscano del Seravezza Pozzi.

Le qualificate. All'appello per il prossimo turno, oltre a matuziani e toscani, troviamo i lombardi della Folgore Caratese (che sfideranno la vincente di Union Feltre-Campodarsego), i marchigiani del Tolentino, gli abruzzesi del Pineto e le pugliesi Fasano e Foggia.

La Sanremese sogna la finale che potrebbe avvenire proprio contro i gloriosi pugliesi, ripartiti dalla Serie D dopo la mancata iscrizione al torneo di Serie B. I rossoneri sono allenato da Corda, ex Savona che sta realizzando un grande lavoro dopo aver ricoperto il ruolo di Direttore Sportivo ed essere passato alla panchina per l'addio con Mançini, ex Roma, Inter e Milan.