Calcio, Eccellenza. Imperia, serve l'immediato riscatto contro il Campomorone. E il mercato si avvicina

In casa Imperia serve una immediata reazione dopo il pesante stop interno subìto contro il Busalla. Un 1-4 che potrebbe lasciare degli strascichi ai ragazzi di mister Lupo o al contrario il definitivo lancio.

Obiettivo riscatto. I neroazzurri nel prossimo turno faranno visita al Campomorone Sant'Olcese. I genovesi, reduci dal colpo sul campo del Rapallo/Rivarolese stanno sorprendendo non poco visti i 16 punti in classifica e la serie di tre vittorie consecutive negli ultimi 270 minuti di gioco. L'Imperia dovrà stare attenta a reagire in una settimana che porterà all'apertura delle liste di trasferimenti. Secondo le ultime indiscrezioni non ci saranno uscite in casa neroazzurra, anche se un innesto potrebbe arrivare.

L'Ospedaletti è reduce dal buon punto ottenuto in casa contro il Sestri Levante, risultato da considerarsi positivo vista l'andatura del match con i corsari sempre avanti. I ragazzi di mister Caverzan vogliono ritornare al successo nel derby esterno sul campo dell'Alassio FC, compagine che in questa stagione ha incontrato qualche difficoltà.