La sesta giornata del campionato di Seconda Categoria targato Girone A aprirà nella serata di sabato.

L'anticipo in programma è quello tra la Carlin's Boys B e l'FCD Santo Stefano, due squadre che proveranno a superarsi per incamerare punti in classifica, soprattutto gli ospiti che vogliono la giusta reazione dopo l'1-4 subìto domenica scorsa.

Calcio d'inizio a Pian di Poma alle ore 19.00.