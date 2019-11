Calcio. Verso Sanremese-Prato, l'appello del vicesindaco Sindoni: "Domenica tutti allo stadio"

Il vicesindaco e assessore allo sport Alessandro Sindoni, con un passato da calciatore tra le fila di alcune compagini locali, chiama a raccolta la cittadinanza in vista della partita di domenica allo Stadio Comunale tra Sanremese e Prato che, insieme alla Caronnese, condividono il vertice della classifica del girone A di Serie D.

"La Sanremese sta facendo un'ottima prima parte di stagione – continua Sindoni - e dopo dodici giornate si trova in testa alla classifica in un girone molto equilibrato e combattuto dove ogni punto vale oro. Per questo l’appuntamento di domenica, che richiama alla mente anche grandi momenti del passato della società, è molto importante. Faccio appello a tutti i miei concittadini perché domenica partecipino numerosi alla partita.

L’Amministrazione Biancheri sostiene e promuove lo sport in tutte le sue forme e ha sempre supportato la Sanremese, con la speranza che possa raggiungere presto un traguardo inseguito a lungo in questi ultimi anni. Senza fare proclami, penso che se squadra, società, istituzioni e città spingeranno tutti insieme dalla stessa parte sino alla fine, quest’anno potremmo toglierci delle soddisfazioni".