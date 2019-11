Subbuteo: discreto bottino per il Master Sanremo nel girone di andata del campionato di Serie A (Foto)

E’ andata meglio dell’anno scorso, ma sicuramente non basta per la salvezza (anche se c’è un ritorno intero da giocare) per il Master Sanremo, nel girone di andata del campionato nazionale di Serie A.

Sabato e domenica scorsi, infatti, la formazione matuziana è stata impegnata nel massimo campionato nazionale. Carlo Alessi, Gianfranco Calonico, il maltese Jason Pisani, il belga Jerome Heyvaert ed il lombardo Claudio Dogali si sono battuti in 11 entusiasmanti incontri, in una cornice unica per il calcio tavolo. Erano presenti infatti 48 squadre tra Serie A, B e C.

Il Master Sanremo ha vinto due partite (contro Milano ed Ascoli), pareggiandone altrettante e perdendone 7. Le uniche due note ‘stonate’ arrivano dalla sconfitta contro la Lazio ed il pareggio contro Catania, due formazioni sicuramente alla portata della squadra ponentina. Due match che, con altrettante vittorie avrebbero modificato completamente la classifica. Ora, però, in attesa del girone di ritorno fissato per aprile, proseguono gli appuntamenti del circuito nazionale ed internazionale.

Sabato e domenica prossimi, invece, tocchera ad un’altra squadra del Master Sanremo, che parteciperà al campionato di Serie D: Gianfranco e Manuel Mastrantuono, Stefano Bacchin, Marino Caviglia e Piero Bonfante, giocheranno a Massarosa in Toscana, per tentare la scalata al campionato superiore.

I prossimi tornei per il Master Sanremo sono fissati: per il prossimo weekend con il Gp di Berlino, a dicembre e gennaio con i Major di Milano e Rochefort (Belgio), quindi il Gp di Parigi a febbraio ed il Major di Mons, nuovamente in Belgio.

Come sempre la trasferta del Master Sanremo si è svolta con la collaborazione di Grandi Auto, concessionaria di corso Marconi a Sanremo, ‘B.I.G.’ il locale di piazza Bresca a Sanremo, Auto 3 Spa, concessionaria FIAT, del ristorante ‘Quintaessenza’ di Sanremo e dell’Hotel Alexander di corso Garibaldi a Sanremo. Chiunque fosse interessato a contattare il club per iniziare o riprendere l'attività, può contattare la mail: info@subbuteomastersanremo.it