Pallamano. ABC Bordighera, sconfitta interna per la compagine Under 13 maschile

Sabato scorso sconfitta casalinga della formazione giovanile under 13 maschile dell’ABC Bordighera nella sua seconda uscita ufficiale nel campionato dipartimentale francese contro la S Camillo Imperia con il punteggio di 18 a 33, con gli imperiesi che consolidano la loro prima posizione nella classifica del girone D.

L’incontro si è disputato sabato scorso 16 novembre alle ore 15,30 alla palestra Conrieri di Bordighera ed ha visto i giovani bordigotti uscire sconfitti contro una formazione , quella imperiese, decisamente più forte e che ha meritatamente vinto la gara dimostrando di meritare il primato in classifica.

Partita che praticamente , ad eccezione di un inizio fulminante dei giovani bordigotti che si sono portati subito in vantaggio per per 10 a 5, ha i visto la formazione dell’ABC Bordighera non riuscire più a ritrovare un gioco collettivo di squadra anche grazie alla maggior dinamicità e velocità degli avversari che hanno così vinto facilmente il match.

Sabato prossimo alla Conrieri nuovo prestazione casalinga contro la formazione di Villefranche St Jean Beaulieu HBC.

Questa la formazione dell’ABC Bordighera scesa in campo: Anfosso Simone (3 reti), Anfosso Matteo (4 reti), Ascone Christian, , Bellan Valerio (1 ), Fillippi Simone (3), Galant Daniel, Ungurean Iulian (1) , Vitetta Davide (4) , Alija Christian (portiere), Balduzzi Alessandro (2). Coach: Maria Grazia Germano