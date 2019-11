Calcio: al via la prossima settimana il progetto della Sanremese 'We Play! Giochiamo positivo'

Partirà la prima settimana di dicembre il progetto “We Play! Giochiamo positivo”, ideato dai responsabili del settore giovanile della Sanremese, Fabio Coccoluto ed Aleandro Dal Monte e dalla psicologa, Dott.ssa Katya Iannucci.

Il progetto, volto a promuovere la cultura sportiva, prevede cinque appuntamenti aperti a tutti, nonché la possibilità per i tesserati della Sanremese Calcio e le loro famiglie di avere un confronto diretto con la psicologa in giorni prestabiliti. Gli appuntamenti pubblici ( aperti a tutti ) si terranno presso lo Stadio Comunale (il primo) e il Palafiori di Sanremo (tutti gli altri), secondo il seguente calendario:

Giovedì 5 dicembre, ore 18:30, Sala Stampa Stadio Comunale di Sanremo.

Titolo: “Il regolamento del gioco del calcio nelle specifiche categorie”

Docente: Mattia Rossi (resp. Scuola Calcio Sanremese, addetto stampa settore giovanile)

Descrizione: incontro dedicato alle differenze del regolamento del gioco del calcio nelle varie categorie giovanili

Destinatari: allenatori, dirigenti, genitori

Giovedì 19 dicembre, ore 18:30, Sala Ranuncolo, Palafiori di Sanremo

Titolo: “Il calcio che fa crescere: sport e sviluppo delle like skills”

Docente: Dott.ssa Katya Iannucci

Descrizione: workshop dedicato ai giovani calciatori sulle abilità di vita utilizzabili dentro e fuori dal campo, sui benefici della pratica sportiva, sulla prevenzione dell’abbandono sportivo

Destinatari: atleti, genitori

Giovedì 9 gennaio, ore 18:30, Sala Ranuncolo, Palafiori di Sanremo

Titolo: “Le relazioni tra Tecnico / Giovane Calciatore / Genitore all’interno della società sportiva: essere genitori di un atleta”

Docente: Dott.ssa Katya Iannucci

Descrizione: workshop dedicato principalmente ai genitori su come creare una relazione positiva tra istruttori, genitori, dirigenti e atleti; come dare il giusto supporto ai propri figli nello sport

Destinatari: allenatori, dirigenti, genitori

Giovedì 20 febbraio, ore 18:30, Sala Ranuncolo, Palafiori di Sanremo

Titolo: “Le relazioni tra Tecnico / Giovane Calciatore / Genitore all’interno della società sportiva: il ruolo dell’allenatore”

Docente: Dott.ssa Katya Iannucci

Descrizione: workshop dedicato ad allenatori e dirigenti su: come creare una relazione positiva tra istruttori, genitori, dirigenti e atleti, conoscere le caratteristiche dei giovani atleti nelle diverse fasce di età, individuare le strategie comunicative più adatte

Destinatari: allenatori, dirigenti, genitori