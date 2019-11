Calcio, Eccellenza. Il direttore Bencardino smentisce le voci di un addio di Edoardo Capra

Il direttore dell'area tecnica della ASD Imperia, Alfredo Bencardino, smentisce le voci di un possibile addio di Capra anzi chiarisce la situazione economica del club con un notevole sforzo societario per aumentare il budget inizialmente minore rispetto a quello previsto e prefissato nel mese di agosto.



Ecco le sue dichiarazioni:



"Visto che con la campagna acquisti estiva la società è andata ben oltre il budget prefissato c'è stata una riunione del consiglio direttivo sabato 16 novembre dove si è deciso, grazie all'enorme sforzo societario, di alzare il capitale e mantenere questi giocatori fino alla fine della stagione. Certamente possibilità di fare acquisti non ci sono, mister Lupo ha piena fiducia in questo gruppo, se poi qualche giocatore non vuole rimanere perchè ritiene di aver giocato poco oppure la società non è soddisfatta del rendimento di qualcuno si potrà fare qualche scambio in uscita e in entrata, questo vuol dire che se un giocatore va via cercheremo di trovarne un altro per rimanere attrezzati. Questo non è il caso di Capra, vorrei smentire le voci che girano, perchè ho parlato personalmente con lui martedì dove gli ho dato conferme sull'aumento del budget, assicurando che la società manterrà gli impegni presi con questo gruppo fino a maggio, il ragazzo era molto contento e ha esternato la sua volontà di rimanere nell'Imperia, nonostante avrà sicuramente delle richieste nel mercato di dicembre però si trova benissimo e vuole rimanere qui. Riusciamo a confermare un gruppo che è primo in classifica grazie al grande sforzo della società. Sul mercato di dicembre è inutile promettere falsi acquisti che non ci saranno".