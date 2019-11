Subbuteo: il Master Sanremo nel weekend in Toscana all'assalto della Serie D con la 'Masterina'

Nuovo importante impegno per il Subbuteo Master Sanremo, unica formazione di calcio tavolo della Liguria, unica società sportiva di Sanremo con una squadra in Serie A che nel weekend affronterà una nuova avventura: il campionato nazionale di Serie D con una nuova squadra.

Dopo il fine settimana dedicato a Serie A, B e C, tocca alla D, con quattro gironi sparsi nella penisola e con la formazione matuziana inserita in quello del centro-Nord a Massarosa, in Toscana. Gianfranco e Manuel Mastrantuono, Stefano Bacchin, Marino Caviglia e Piero Bonfante, giocheranno 7 entusiasmanti match, per tentare la scalata al campionato superiore.

Si tratta del primo tentativo del sodalizio ponentino di proporre due formazioni, come consentito dal regolamento, con la chiara intenzione di conquistare la promozione in Serie C. Se i biancoazzurri riusciranno ad arrivare nelle prime 4 del girone, confluiranno al secondo turno che si svolgerà ad aprile a San Benedetto del Tronto.

Nello stesso fine settimana il Master Sanremo vedrà tre dei suoi giocatori impegnati in un altro torneo, questa volta del circuito internazionale, a Berlino. In questo caso saranno impegnati, sia nell’individuale che nel torneo a squadre nel Gp tedesco: Claudio Dogali, Uwe Stiller e Carlo Alessi.

Come sempre la trasferta del Master Sanremo si svolgerà con la collaborazione di Grandi Auto, concessionaria di corso Marconi a Sanremo, ‘B.I.G.’ il locale di piazza Bresca a Sanremo, Auto 3 Spa, concessionaria FIAT, del ristorante ‘Quintaessenza’ di Sanremo e dell’Hotel Alexander di corso Garibaldi a Sanremo. Chiunque fosse interessato a contattare il club per iniziare o riprendere l'attività, può contattare la mail: info@subbuteomastersanremo.it