Pallamano femminile: le ragazze Under 13 dell’Abc Bordighera a Monaco nel progetto ‘Levant06’

Dopo lo stage di mercoledì della scorsa settimana per i ragazzi under 13 , ieri pomeriggio si svolto quello dedicato alle ragazze under 13 nello splendido impianto sportivo dell’Espace St. Antoine a Fontvielle di Monaco Principato.

Attività formativa per gli atleti, sia del settore femminile che maschile, delle società comprese nel bacino territoriale Monaco-Imperia in attuazione del progetto internazionale denominato 'Project Levant06' e sotto l’egidia dalla federazione europea di pallamano (EHF), di quella italiana (FIGH), francese (fFHandball) e monegasca. Diverse ragazze dell’ABC Bordighera hanno partecipato, con impegno ed entusiasmo, a quest’ennesimo stage formativo che si è svolto nel Principato di Monaco e che segue quello che a ottobre si era svolto a Bordighera.

Per le ragazze bordigotte importante esperienza per migliorare la propria tecnica e preparazione atletica in attesa di poter partecipare, da gennaio, al campionato dipartimentale francese. Le iscrizioni sono sempre aperte e che molte sono le opportunità che quest’anno il club bordigotto offre ai propri tesserati proprio grazie a questa collaborazione con le altre società inserite nel progetto transfrontaliero Levant06, offrendo la possibilità di partecipare a campionati in Italia e Francia, stage ed a tornei sia con i colori biancorossi o nell’ambito di equipe targate Levant06.

Qualsiasi informazione potrà essere richiesta inviando una mail ad info@abcbordighera.it o direttamente presso la palestra Conrieri di via Pelloux nel corso degli allenamenti al martedì o al giovedì (dalle 18 alle 19,30) o al mercoledì al palazzetto di via Diaz (dalle 19 alle 20,30) oppure sul sito www.abcbordighera.it. E' in pieno svolgimento l’attività del 1° modulo dell’attività extra-scolastica di pallamano per ragazzi e ragazze sino agli 11 anni.