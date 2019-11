Pallanuoto giovanile: doppia sconfitta per i ‘Rari-Boys’, rinviata la trasferta delle Under 19

Sono scese in acqua due formazioni giovanili, delle tre previste, nella settimana di pallanuoto giovanile. La Under 19 femminile, guidata da Merci Stieber, ha rimandato il proprio esordio stagionale a causa di un guasto tecnico alla Piscina 'Vassallo'. Il Bogliasco ha chiesto il rinvio del match a data da destinarsi.

Gli Under 17 allenati da Filippo Rocchi hanno ceduto il passo al Sestri. Dopo un primo quarto da dimenticare, i giallorossi hanno ripreso vigore ma la tripletta di Bracco, la doppietta di Rossi e i gol di Pario e Grosso non sono bastati per completare la rimonta. Al termine dell'incontro, il tabellone recita 16-7 per i padroni di casa.

Più sfortunati gli Under 13 di Nicola Rosso che, sempre contro il Centro Nuoto Sestri, devono arrendersi 10-7. Come per la leva maggiore, il risultato viene deciso da un brutto primo quarto nonostante la risposta dei 14 imperiesi sia veemente con le reti di Rombo (doppietta), Buemi e Prette. Oltre alle primissime marcature tra gli agonisti di Carrai e Tambuzzo.

L'allenatore al termine dell'incontro ha commentato: "Ho avuto delle belle risposte dai più giovani e ho visto una buona prova sia dei singoli che di squadra. Adesso ci attendono le due partite più dure contro Savona ed Arenzano che sono le corazzate del girone, poi avremo una serie di incontri più alla nostra portata e nei quali proveremo a toglierci qualche soddisfazione."