Arti marziali. Il Judo Club Ventimiglia organizza il progetto gratuito 'Cinture Rosse'

In occasione della ricorrenza della “Giornata mondiale contro la violenza sulle donne” del 25 novembre, lo Judo Club Ventimiglia ASD organizza anche quest’anno il progetto gratuito“Cinture rosse” a favore delle donne con particolare riferimento al contrasto e alla prevenzione dei fenomeni di violenza di genere attraverso la pratica sportiva.

Lo slogan per l’edizione 2019 di “Cinture rosse” è “Forti nella gentilezza. Gentili nella forza”, proprio per sottolineare come grazie alla pratica dello judo è possibile per tutte le donne acquisire quella sicurezza, coraggio, forza e auto-controllo necessari per la propria salvaguardia in una eventuale situazione di pericolo.

Il nome del progetto è nato da una semplice riflessione, infatti, di solito la cintura nelle arti marziali è indossata da tutti i praticanti, cambiando di colore in base al grado e all’anzianità di preparazione (ad esempio, la cintura bianca è quella dei principianti). In questo caso il rosso fa rifermento alla simbologia utilizzata in occasione del 25 novembre – giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne - come colore contro la violenza di genere.

Gli obiettivi principali del Progetto sono quelli di promuovere la cultura del rispetto reciproco e contribuire all’individuazione delle ottimali risorse per la prevenzione e il contenimento di ogni forma di violenza, fisica o psicologica, sulla donna e in ogni contesto (vita di relazione, lavoro, famiglia).

Lo Judo Club Ventimiglia ASD metterà a disposizione la propria sede (in via Vittorio Veneto) e i propri istruttori per l’erogazione di corsi judo e autodifesa gratuitia partire dai 5 anni di età, nella forma sportiva per le più giovani (fino ai 18 anni) e nella forma dell’autodifesa per le adulte (oltre i 18 anni). La partecipazione ai corsi sarà a carattere totalmente gratuito per le partecipantidal 25/11/2019 al 02/12/2019.

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni è possibile rivolgersi allo Judo Club Ventimiglia ASD Via Vittorio Veneto, 36 (di fronte alle scuole elementari), via e-mail judoclubventimiglia@hotmail.it ed anche via telefono o whatsapp al n. 392 3464950.