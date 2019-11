Calcio. Domenica 24 novembre primo torneo in memoria di Rafael Baroni organizzato dalla Compagnia di San Leonardo

Domenica 24 novembre, in occasione della festività di San Leonardo la Compagnia di San Leonardo, come ogni anno organizzato presso la Sacra Famiglia di Imperia, si svolgerà il consueto torneo di calcio e per quest'occasione dedicato allo scomparso Rafael Baroni.

Parteciperanno sei squadre parrocchiali, una degli amici di Rafael e una formata da ex compagni di squadra, tra cui, anche il suo ex allenatore Danilo Vindigni.

Prima partita alle ore 9.30 fino alle ore 17.00, ci sarà la possibilità di pranzare al campo insieme a tutti i partecipanti.