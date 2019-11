Calcio e maltempo: in arrivo una forte perturbazione, c'è attesa per l'eventuale Allerta dell'Arpal per le gare di domani

Tutti i previsori sono concordi nel definire la giornata di domani particolarmente delicata sotto il profilo meteo e idrogeologico: una perturbazione intensa scaricherà infatti una quantità rilevante di pioggia sulla nostra regione, già satura dalle precipitazioni delle ultime settimane.

Una nuova allerta Arpal è prevista per la tarda mattinata odierna, il cui colore inevitabilmente condizionerà le gare dei campionati giovanili e non (visto che in Prima Categoria è previsto l'anticipo tra Aurora e Olimpia Carcarese e in Seconda A Carlin's Boys B-FCD Santo Stefano).

Non resta quindi che attendere i prossimi sviluppi, senza dimenticare la giornata di campionato delle Prime Squadre in programma domenica (seppur sia previsto un miglioramento nel corso proprio del pomeriggio).