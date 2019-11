Calciomercato Promozione. Ventimiglia, che colpo Trotti! Il DS Veneziano ci svela da dove è nata la trattativa: "Cristian è sempre stato legato a noi"

Il colpo Cristian Trotti da parte del Ventimiglia non è passato inosservato. Un giocatore completo che con la maglia granata aveva già fatto la differenza in Eccellenza e ora un lusso per la Promozione.

Al nostro quotidiano online il Direttore Sportivo dei granata Nicola Veneziano ci svela il colpo in attacco:

"Cristian è sempre rimasto legato a noi - sottolinea il DS - ed essendo svincolato è venuto naturale pensare a lui. Anche se in attacco con Scappatura, Salzone, Ventre e Alfonso Rea siamo davvero competitivi pensiamo che Cristian con le sue qualità e la sua esperienza possa davvero fare bene".