Freccette. Nel prossimo fine settimana grande appuntamento con il Finder Gran Master

Con quasi quattrocento iscritti andrà in scena sabato e domenica a Pieve di Cento il Finder Gran Master, gara valida per la classifica mondiale WDF e BDO e l’Open d’Italia.

Alle due gare di valenza internazionale con un montepremi di oltre 20.000 euro di montepremi, la partecipazione di del Gallesse Jim Williams, Dave Parletti recente vincitore in Romania, Nik Kenny Gallese attualmente 5° nella classifica mondiale BDO, Gary Robson, Tony O’Shea, Mario Vandenbogaerde, il vincitore dello scorso anno Wesley Harms e il tre volte Campione del Mondo Martin Adams.

Per il torneo femminile invece, spiccano i nomi di Giulia Vernocchi – nazionale italiana di freccette, Priscilla Steenbergen (NL), Paula Jacklin (EN) e Giada Ciofi (ITA) che torna al Finder Italian Grand Masters dopo alcuni anni di assenza oltre alla vicitrice dello scorso anno Aileen De Graaf .



Presenza Ligure alle due gare con 16 atleti per il Team Werder diabolik Thomas Hohenester, Nikolas Hohenester e Raffaele Cotrona, per il Prodeo UT Regio Paolo Pesce e Nicholas Palma, per il Green Planet Dart Mirko Pupino, per il Monte Gazzo Outdoor GianPaolo Pinto e Carla Sorrenti, infine massiccia presenza per gli Old Boys con Jojo Tamares ottimo quinto alla prova nazionale di Torino, Ken Tamares, Pierino Olivarello, Andrea Sabadini, Cesare Bacigalupo, Nicolò Bacigalupo, Alessandro Sandroni e Marianna Matteo.

Dopo i buoni risultati ottenuti nella prima gara di Torino si spera di ottenere qualche buon risultato, e magari di incrociare le frecce con qualcuno dei grandi nomi presenti.

Sarà comunque un’esperienza indimenticabile dove sicuramente si potranno vedere grandi partite.