Calcio giovanile. Bordighera Sant'Ampelio, i ragazzi arancioblu hanno preso parte alla 'No Finish Line'

Anche quest’anno i ragazzi del settore giovanile del Bordighera Sant'Ampelio hanno preso parte alla “No Finish Line”, un evento di solidarietà che si svolge nel Principato da Monaco.

In cosa consiste questo evento? Camminare o correre su un percorso predefinito di 1370mt, per ogni km percorso da ciascun partecipante l’associazione “Children & Future”, supportata da donatori e sponsor, dona 1€ per sostenere progetti a favore di bambini disagiati e malati.

Anche in questo 2019 quindi i ragazzi arancio blu accompagnati da mister e genitori hanno passato un pomeriggio sul percorso monegasco per dare il loro contributo di solidarietà.