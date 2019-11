Pallanuoto, Serie A1 femminile. La SIS Roma di coach Marco Capanna ospita il Bogliasco

SIS ROMA – BOGLIASCO 1951. Questa è la sfida che attende le ragazze di Marco Capanna per domani, sabato 23 novembre, in occasione dell'ottavo turno di Campionato che sarà anche l’ultimo del 2019: le partite dell’andata, infatti, termineranno con la nona ed ultima giornata il 1° febbraio 2020 per poi proseguire subito con le nove partite di ritorno.

La partita si giocherà "in casa" ma al Foro Italico e non al Polo Natatorio di Ostia come di consueto: "Sabato giochiamo al Foro Italico che per noi è come giocare fuori casa visto che noi ci alleniamo, e giochiamo, sempre ad Ostia. Per noi sarà una partita importante che dobbiamo vincere per portare i 3 punti a casa e non vediamo l’ora di giocare", ha dichiarato Izabella Chiappini.

Questa settimana di preparazione è stata molto intensa soprattutto per le quattro atlete della SIS Roma (Picozzi, Chiappini, Galardi e Tabani) che, dopo la trasferta col Catania, sono state subito impegnate in Nazionale con l’esordio in World League (partita persa 14-16 con una sconfitta ai rigori contro l’Olanda Campione d’Europa). I

zabella Chiappini, che durante questo impegno in Nazionale ha segnato 4 gol, ha commentato la partita: "Abbiamo giocato contro l’Olanda e purtroppo abbiamo perso! Eravamo sotto 8-5 e siamo riuscite dopo ad andare sopra 12 a 11! Non è finita bene ma sono contenta della mia prestazione e di quella di tutto il team".

Tutte le energie mentali e fisiche sono proiettate sull'ottavo turno di Campionato che si svolgerà domani alle ore 16.30 presso la Piscina dei Mosaici del Foro Italico per poi traslarsi verso il secondo girone di Coppa LEN in Spagna (Barcellona – Sabadell).