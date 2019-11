Arti marziali. Ottime prestazioni per gli atleti del Tsukuri Club Ventimiglia al play hall di Riccione

Ottime prestazioni al campionato nazionale csen del Tsakuri Judo Ventimiglia. Presenti 900 atleti si sono dati battaglia al play hall di Riccione per il 35°campionato nazionale csen di judo, con il club ponentino che si presenta con 19 atleti portando a casa un bottino di tutto rispetto.

Questo il medagliere per il sodalizio ventimigloiede: Oro per Alberto Ciccia e Micael Grillo. Argento per Ginevra Grillo, Nicolò Monterosso, Walter Dragulin, Samuele Bosio e Federico Catassi. Bronzo per Stefano Conoscenti, Andrea Morsia, Marco Di Giorno, Samuele Marchetta Quinto. Gabriele Ciccia sfiora il podio per pochissimo, settimi Samuele Bracali e Marco Franze che si sono fatti valere vendendo cara la pelle.

Protagonisti anche senior, junior e master i quali si sono fatti valere conquistando ottimi piazzamenti argento per Francesco Sansò, il quale conquista la cintura nera primo dan. Agento per Simone Catassi e Mauro Morsia e due settimi posti per Matteo Chicchiero e Antonio Ciccia, quest'ultimo in una categoria con parecchi veterani.

"Sono molto soddisfatto - dichiara il direttore tecnico di tsukuri judo Ventimiglia Cristian Di Franco - a causa del cambio della palestra abbiamo chiuso i corsi a fine maggio e li abbiamo ripresi a ottobre pertanto con meno di due mesi di allenamento mi posso ritenere molto soddisfatto dei risultati ottenuti, sono molto fiero di tutti i nostri ragazzi che si sono confrontati senza problemi con atleti decisamente più allenati portando a casa risultati rilevanti facendo un buon judo ma sempre con molta umiltà e rispetto.

Le schiere di Tsukuri si sono rinforzate parecchio grazie alla nuova sede forge of souls di via peglia 6, ma soprattutto grazie al nostro impegno costante con tutte le fasce di età.

Adesso ci prepariamo a una nuova avventura il primo dicembre a genova al trofeo di natale dove avremo parecchi ragazzi all'esordio agonistico .venite a trovarci presso la nostra sede anche tu potrai essere uno di noi".