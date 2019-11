Basket, Serie D. BKI Imperia, passo falso interno. Il derby va al BC Ospedaletti. Pionetti: "Sconfitta meritata"

Va al BC Ospedaletti il derby di serie D del ponente, con una partita che si è sviluppata con frequente vantaggio nel punteggio dei padroni di casa che mai però sono riusciti a chiudere il match, facendo rientrare per due volte Ospedaletti in partita.

Nell'ultimo periodo gli ospiti sono riusciti con freddezza ed ordine a strappare i due punti in palio, prima impattando la gara e poi passando in vantaggio ad una manciata di minuti dal termine.

Coach Pionetti commenta così lo stop interno in casa BKI Imperia: "La sconfitta è meritata. Abbiamo praticamente regalato la partita ai nostri avversari. Se difensivamente la prova è stata accettabile, offensivamente siamo stati estremamente frettolosi, disordinati e mai lucidi. Sicuramente dobbiamo fare grossi passi avanti per produrre un gioco più proficuo; come staff ci prendiamo sicuramente la responsabilità di questa prestazione. È necessario mettere in campo un gioco ben diverso se vogliamo mostrare quello che valiamo, che è ben di più di quello che si è visto oggi.