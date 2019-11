Calcio a 5, Serie C maschile. L'Airole FC si conferma grande e supera l'Imperia

Pronto riscatto dell’Airole FC nella quarta giornata del campionato di serie C di calcio a 5. Dopo l’immeritata sconfitta di Rapallo infatti il team della Val Roja ha nettamente superato l’Imperia nel big match del Ponente prendendosi così anche la rivincita dopo l’eliminazione in Coppa Italia ad opera dei nerazzurri.

Il primo tempo, più equilibrato, si è chiuso sull’1-1 con Gullace che ha risposto al vantaggio ospite iniziale dopo aver colpito sullo 0-0 l’ennesimo legno stagionale dei biancoverdi. Senza storia il secondo tempo con l’Airole che dopo aver aumentato ritmo e giro palla è andato immediatamente sul 3-1 ancora grazie a Gullace che con la tripletta si è così regalato il classico pallone da portare da casa per festeggiare il trentesimo compleanno.

Il successivo 4-1 di Tramontana è stato quindi seguito dalla rete ospite del parziale 2-4 per poi giungere al gol finale di Foti che ha fissato il punteggio sul 5-2.

Grande soddisfazione quindi per i biancoverdi col Presidente Stefano Ricci che si è complimentato a fine partita con giocatori e staff: “Congratulazioni a tutti i ragazzi ed ai mister Basta e Cattaneo per l’ottima prestazione corale della squadra che ha mostrato davvero un bel calcio a 5. Sicuramente il modo migliore per prepararsi alla difficilissima trasferta di sabato prossimo a Chiavari sul terreno del Tigullio, una delle squadre favorite di questo campionato.”