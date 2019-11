Calcio, Eccellenza. Nelle domenica bagnata il Sestri Levante avvicina l'Imperia

Domenica bagnata e piena di rinvii quella vissuta nelle scorse ore, con i campionato dilettantistici penalizzati.

In Eccellenza, ad approfittare della situazione delle varie sospensioni, è stato il Sestri Levante che mette il fiato sul collo alla capolista Imperia e scavalca al momento in seconda posizione l'Albenga. Neroazzurri e bianconeri dovranno recuperare i match esterni sui campi di Campomorone Sant'Olcese e Busalla, ma intanto i corsari dopo aver superato per 2-0 il Rivasamba si inseriscono tra le squadre di Lupo e Solari.

Imperia e Albenga, con i bianconeri freschi della finale di Coppa Italia Eccellenza Liguria raggiunta, ora pensano al prossimo turno, quando scenderanno in campo contro la Cairese in trasferta e tra le mura amiche nel sentito derby con l'Alassio FC.