Calcio. Ospedaletti, il campo sarà utilizzabile per gli allenamenti ma non per le partite

Analizziamo la situazione del campo da calcio di Ospedaletti, dopo la frana della scorsa notte.

La certezza attuale è che le partite dei campionati giovanili e della Prima Squadra non si potranno disputare, a meno di un accordo per giocarle a porte chiuse. Per ora il Sindaco concederà l’utilizzo del campo, dopo la sistemazione della zona dove si è registrata la frana, per gli allenamenti.

Sarebbe importante, se ci sarà la sicurezza per farlo, poter utilizzare la struttura almeno per gli allenamenti, visto che l’Ospedaletti conta circa 250 atleti, che fanno parte delle varie squadre giovanili ‘orange’. Per quanto riguarda le partite, invece, se non ci sarà come presumibile, il nulla osta a giocarle sul terreno di Ospedaletti, le squadre del presidente Luca Barbagallo dovranno cercare campi in provincia