Calcio, Serie D. Aspettando il recupero Sanremese-Prato, il Borgosesia ferma la Caronnese

In una domenica surreale e senza pallone, causa l'allerta meteo con la forte pioggia che ha colpito il nostro territorio, arrivano buone notizie in casa Sanremese.

Aspettando di recuperare iò big-match contro il Prato in casa, il Borgosesia regala un 1-1 importante sia per i biancoazzurri di mister Ascoli che ai toscani. I granata piemontesi bloccano tra le mura amiche la Caronnese sul risultato di 1-1 fermando i rossoblu che al momento sono scattati in testa ma di una sola lunghezza. A questo punto diventa di vitale importanza il match del 'Comunale' quando verrà recuperato, sempre che Sanremese e Prato continuino a vincere e mantenere le loro posizioni alle spalle dei lombardi sperando in passi falsi.

Verso Savona. Domenica prossima si torna in campo e la Sanremese troverà di fronte un Savona rigenerato dalla cura De Paola. Contro i biancoblu, corsari sul campo del Ligorna e a soli 5 punti dalla vetta, sarà un vero e proprio esame per la compagine matuziana reduce da un ottimo momento. Con Prato-Casale e Caronense-Lucchese che possono rendere il prossimo turno magico.