Calciomercato. Vado, tanti i nomi in uscita. Sondaggio per il difensore dell'Imperia Guarco

L'inizio della sessione di mercato è ormai alle porte e le prime indiscrezioni sulle mosse delle varie società sono ormai pronte a prendere forma.

Per quanto concerne il Vado c'è una novità in uscita, in quanto Hamza Oubakent lascerà la casacca rossoblu per tornare nella sua Emilia Romagna.

In uscita spiccano anche i nomi di Gagliardi e Scannapieco. Da valutare la posizione di Castaldo Criscito, Piu e Pesce, mentre in entrata è stato effettuato un sondaggio per il difensore dell'Imperia Guarco. Tramontata, dopo le dichiarazioni del ds nerazzurro Alfredo Bencardino, la pista Capra.