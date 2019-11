Calcio, Eccellenza. Ospedaletti, bisogna subito ripartire dopo il caos al campo causato dal maltempo: domenica c'è il Molassana

Domenica pomeriggio (ore 15) l'Ospedaletti giocherà in casa contro il Molassana, ma dopo la frana che ha colpito scuole e campo sportivo è da capire dove e come gli orange giocheranno.

La disputa del match per la Prima Squadra, come già scritto dal nostro quotidiano online nella giornata di ieri, potrebbe avvenire nello stesso stadio 'Ciccio Ozenda' ma a porta chiuse, oppure in campo neutro come già accaduto nella scorsa stagione per vari match interni.

Tornando al campo giocato, dopo la settimana di stop forzato per il maltempo che ha devastato il nostro territorio, la squadra di Caverzan se la vedrà contro il Molassana. Un match alla portata che potrebbe regalare punti importanti in chiave salvezza.