Calcio, Il Ceriale scende in campo contro la violenza sulle donne: "Non è normale che sia normale"

Il comunicato del club biancoblu:

"Già l'anno scorso avevamo fatto sentire la nostra voce.

Anche questo 25 Novembre il Ceriale Progetto Calcio si schiera a favore di questa iniziativa dissociandosi in maniera netta da qualsiasi forma di maltrattamento verso il genere femminile.



Un fenomeno che assume numeri sempre più allarmanti in Italia e nel mondo. Nei soli primi 10 mesi nel 2019 sono già 95 gli omicidi con vittime femminili - quasi uno ogni 3 giorni.

Nel 2018 le donne uccise sono state 142 e spesso ciò avviene per mano di una persona cara, di fiducia o un ex partner.





É ora di dire basta.

Non é normale che sia normale".