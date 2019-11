Calcio, Seconda Categoria. Domenica si riprende con la super sfida tra prime: è Oneglia-Atletico Argentina

Lo score dice partite giocate 5, partite vinte 4, pareggiate 0, perse 1. Un totale di 12 punti a testa che mette di fronte due squadre, due allenatori, due rose invidiabili a tutti.

Oneglia-Atletico Argentina, che numeri. Stiamo parlando del campionato di Seconda Categoria e della super sfida di domenica pomeriggio (calcio d'inizio ore 14.30) in quel di Pontedassio tra l'Oneglia Calcio e l'Atletico Argentina. Due squadre che condividono al momento il primato del campionato grazie anche ad attacchi atomici (18 reti fatte per Gagliano e compagni, 13 come la Virtus Sanremo per i rossoneri) e difese importanti (7-6 con gli armesi che detengono la miglior retroguardia arretrata del torneo).

Gli allenatori. Da una parte siederà Gianni Bella, rivelazione di questa stagione vista la sua prima panchina in carriera. Dall'altra ecco il già maturo Christian Maiano, reduce dall'esperienza al Taggia in Promozione e ancor prima in quest categoria con la rinata Carlin's Boys.

Le stelle. Se da una parte indichiamo senza dubbio Turi Bella, il capocannoniere del torneo, ecco che sulla sponda rossonera viriamo per quel Lorenzo Vecchiotti tra i più in forma della rosa rossonera.